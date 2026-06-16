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В Калининграде женщина обокрала электрика, пришедшего отключить ей свет - РИА Новости, 16.06.2026
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13:41 16.06.2026
В Калининграде женщина обокрала электрика, пришедшего отключить ей свет

В Калининграде женщина обокрала электрика, пришедшего отключить свет за неуплату

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина из Калининградской области, сторонница запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР"*, украла мобильный телефон у энергетика, который пришел отключать свет за долги.
  • Она также пыталась сбросить мужчину с лестницы.
  • Суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы.
КАЛИНИНГРАД, 16 июн – РИА Новости. Неплательщица в Калининградской области украла у энергетика, который пришел отключать свет за долги, мобильный телефон и пыталась сбросить мужчину с лестницы, суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба "РоссетиЯнтарьЭнергосбыт".
По информации пресс-службы, женщина - сторонница запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР"*, уверявшая, что может пользоваться электричеством бесплатно. Предупреждения об отключениях она игнорировала и самовольно подключалась к электросетям.
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"Когда долг превысил 30 тысяч рублей, энергетики снова были вынуждены приостановить подачу энергоресурса, но гражданка начала проявлять агрессию: не допустила к прибору учёта, пыталась скинуть контролера с лестницы и украла мобильный телефон", - говорится в сообщении.
Чтобы вернуть телефон, контролеру пришлось обращаться в полицию.
"Суд признал женщину виновной и приговорил обвиняемую к двум годам ограничения свободы", - добавили в пресс-службе.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
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