В Калининграде женщина обокрала электрика, пришедшего отключить ей свет

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина из Калининградской области, сторонница запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР"*, украла мобильный телефон у энергетика, который пришел отключать свет за долги.

Она также пыталась сбросить мужчину с лестницы.

Суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы.

КАЛИНИНГРАД, 16 июн – РИА Новости. Неплательщица в Калининградской области украла у энергетика, который пришел отключать свет за долги, мобильный телефон и пыталась сбросить мужчину с лестницы, суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы, сообщает пресс-служба "РоссетиЯнтарьЭнергосбыт".

По информации пресс-службы, женщина - сторонница запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР"*, уверявшая, что может пользоваться электричеством бесплатно. Предупреждения об отключениях она игнорировала и самовольно подключалась к электросетям.

"Когда долг превысил 30 тысяч рублей, энергетики снова были вынуждены приостановить подачу энергоресурса, но гражданка начала проявлять агрессию: не допустила к прибору учёта, пыталась скинуть контролера с лестницы и украла мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Чтобы вернуть телефон, контролеру пришлось обращаться в полицию.

"Суд признал женщину виновной и приговорил обвиняемую к двум годам ограничения свободы", - добавили в пресс-службе.