Правительство расширило перечень инфраструктурных проектов с госучастием

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с государственными участием, он дополнен 25 новыми позициями, среди которых межвузовский кампус мирового уровня "Байкал" и кампус мирового уровня "Меркурий", сообщила пресс-служба кабмина.

"Кроме того, перечень дополнен позициями, предусматривающими строительство корпуса инновационной гематологии и клеточной терапии Национального медицинского исследовательского центра гематологии, межвузовского кампуса мирового уровня "Байкал" и кампуса мирового уровня "Меркурий" Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева", - добавили в кабмине.

"Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ", - подчеркнули в кабмине.