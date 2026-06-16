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Правительство расширило перечень инфраструктурных проектов с госучастием - РИА Новости, 16.06.2026
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10:17 16.06.2026
Правительство расширило перечень инфраструктурных проектов с госучастием

Правительство расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с государственным участием на 25 новых позиций.
  • В перечень включены проекты в сфере здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городского благоустройства, такие как строительство медицинских учреждений и кампусов мирового уровня.
  • Они подлежат особому контролю со стороны государственных органов для исключения коррупционных нарушений.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство России расширило перечень крупных инфраструктурных проектов с государственными участием, он дополнен 25 новыми позициями, среди которых межвузовский кампус мирового уровня "Байкал" и кампус мирового уровня "Меркурий", сообщила пресс-служба кабмина.
"Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 25 новыми позициями. Распоряжение об этом подписано. Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, образования и науки, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, городском благоустройстве", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В частности, в перечень включен второй этап строительства Камчатской краевой больницы, а также строительство областного роддома в Магадане, детского инфекционного стационара в Омске, детской областной больницы в Твери, детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске и реконструкция зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Таганроге, уточнили в пресс-службе.
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"Кроме того, перечень дополнен позициями, предусматривающими строительство корпуса инновационной гематологии и клеточной терапии Национального медицинского исследовательского центра гематологии, межвузовского кампуса мирового уровня "Байкал" и кампуса мирового уровня "Меркурий" Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева", - добавили в кабмине.
В пресс-службе правительства пояснили, что ряд позиций посвящен строительству и реконструкции дорог. В их числе – участки автомобильных дорог Р-215 Астрахань – Кочубей – КизлярМахачкала, Р-256 "Чуйский тракт", А-121 "Сортавала", Р-21 "Кола", Р-22 "Каспий". Также в обновленном списке – строительство набережной от променада в городе Светлогорске до порта в городе Пионерский Калининградской области, реконструкция очистных сооружений в Евпатории, строительство водозабора на реке Асса в Ингушетии.
"Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ", - подчеркнули в кабмине.
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