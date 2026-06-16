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При пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека - РИА Новости, 16.06.2026
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01:42 16.06.2026
При пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека

При пожаре в жилом доме в Ялте пострадали два человека, возгорание локализовано

© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымПожарные в Ялте
Пожарные в Ялте - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым
Пожарные в Ялте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ялте в многоквартирном доме произошел пожар, который локализовали на площади 560 квадратных метров.
  • В результате пожара произошло частичное обрушение кровли, пострадали два человека.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Ялте в Крыму локализован на 560 "квадратах", два человека пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала о том, что возгорание в многоквартирном доме на 300 "квадратах" ликвидируют в Ялте.
"Пожар локализован на площади 560 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЯлтаРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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