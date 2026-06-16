При пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ялте в многоквартирном доме произошел пожар, который локализовали на площади 560 квадратных метров.
- В результате пожара произошло частичное обрушение кровли, пострадали два человека.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар в многоквартирном доме в Ялте в Крыму локализован на 560 "квадратах", два человека пострадали, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее пресс-служба ведомства сообщала о том, что возгорание в многоквартирном доме на 300 "квадратах" ликвидируют в Ялте.
"Пожар локализован на площади 560 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. Пострадали два человека", - говорится в сообщении.