Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитраж в Гааге отклонил требование Киева о демонтаже Крымского моста, поскольку позиция Москвы оказалась тщательно сформулированной, считает юрист Алексей Исполинов.
- МИД России выпустил заявление о победе РФ в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Впервые в истории в юридически обязательном решении признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Арбитраж в Гааге отклонил требование Киева о демонтаже Крымского моста не из жалости, а поскольку позиция Москвы оказалась тщательно сформулированной, считает юрист Алексей Исполинов.
В понедельник МИД России выпустил заявление о победе РФ в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Данное разбирательство длилось 10 лет. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что впервые в истории в юридически обязательном решении признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории.
"Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной", – сказал юрист в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД.