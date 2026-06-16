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Актриса Эдже Иртем незадолго до смерти принимала антидепрессанты, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
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20:01 16.06.2026
Актриса Эдже Иртем незадолго до смерти принимала антидепрессанты, пишут СМИ

Nefes: актриса Эдже Иртем незадолго до смерти принимала антидепрессанты

© Фото : @irtemeceЭдже Иртем
Эдже Иртем - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : @irtemece
Эдже Иртем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишыл в сериале «Клюквенный щербет», умерла в возрасте 35 лет.
  • По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ, но окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы.
  • Незадолго до смерти актриса употребляла алкоголь и принимала антидепрессанты, следует из показаний ее матери.
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Турецкая актриса Эдже Иртем, известная российским зрителям по роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет", незадолго до смерти употребляла алкоголь и принимала антидепрессанты, следует из показаний ее матери, которые приводит газета Nefes.
Ранее турецкие СМИ сообщили о смерти 35-летней актрисы. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ, однако окончательные выводы будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы.
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"Я уложила дочь спать после того, как она приняла антидепрессант. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ночью я слышала, как она вставала в туалет и снова легла. Утром позвала ее завтракать, но ответа не последовало. Когда я вошла в комнату, увидела, что у нее изо рта вытекла жидкость", - цитирует газета Nefes показания матери актрисы Нурие Иртем.
По данным издания, 14 июня актриса отметила день рождения в одном из заведений недалеко от дома, после чего вернулась домой вместе с матерью. Женщина также заявила следователям, что ее дочь употребляла большое количество алкоголя и принимала сильнодействующие антидепрессанты.
Адвокат актрисы ранее сообщал, что расследование обстоятельств смерти продолжается, а точная причина будет установлена после публикации результатов вскрытия.
Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Широкую известность ей принесла роль Ишыл в популярном турецком сериале "Клюквенный щербет".
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