Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишыл в сериале «Клюквенный щербет», умерла в возрасте 35 лет.

По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ, но окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы.

Незадолго до смерти актриса употребляла алкоголь и принимала антидепрессанты, следует из показаний ее матери.

АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Турецкая актриса Эдже Иртем, известная российским зрителям по роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет", незадолго до смерти употребляла алкоголь и принимала антидепрессанты, следует из показаний ее матери, которые приводит газета Турецкая актриса Эдже Иртем, известная российским зрителям по роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет", незадолго до смерти употребляла алкоголь и принимала антидепрессанты, следует из показаний ее матери, которые приводит газета Nefes

Ранее турецкие СМИ сообщили о смерти 35-летней актрисы. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ, однако окончательные выводы будут сделаны по итогам судебно-медицинской экспертизы.

"Я уложила дочь спать после того, как она приняла антидепрессант. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ночью я слышала, как она вставала в туалет и снова легла. Утром позвала ее завтракать, но ответа не последовало. Когда я вошла в комнату, увидела, что у нее изо рта вытекла жидкость", - цитирует газета Nefes показания матери актрисы Нурие Иртем.

По данным издания, 14 июня актриса отметила день рождения в одном из заведений недалеко от дома, после чего вернулась домой вместе с матерью. Женщина также заявила следователям, что ее дочь употребляла большое количество алкоголя и принимала сильнодействующие антидепрессанты.

Адвокат актрисы ранее сообщал, что расследование обстоятельств смерти продолжается, а точная причина будет установлена после публикации результатов вскрытия.