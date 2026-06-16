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Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли свидание молодых ирбисов - РИА Новости, 16.06.2026
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05:50 16.06.2026 (обновлено: 09:12 16.06.2026)
Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли свидание молодых ирбисов

В Саяно-Шушенском заповеднике сняли на видео знакомство двух ирбисов

© Фото : Саяно-Шушенский заповедник и НП Шушенский бор/ВКонтактеКраснокнижные ирбисы, запечатленные фотоловушкой в Саяно-Шушенском заповеднике
Краснокнижные ирбисы, запечатленные фотоловушкой в Саяно-Шушенском заповеднике - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Саяно-Шушенский заповедник и НП Шушенский бор/ВКонтакте
Краснокнижные ирбисы, запечатленные фотоловушкой в Саяно-Шушенском заповеднике
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике зафиксировали взаимодействие двух молодых краснокнижных ирбисов — самки Хулиганки и самца Межела.
  • Хулиганка проявляет интерес к Межелу, что в мире ирбисов является знаком симпатии и приветствия.
  • Существует вероятность, что в следующем брачном периоде Хулиганка и Межел образуют пару и дадут потомство, что может способствовать пополнению популяции западно-саянской группировки.
КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края запечатлели свидание с кошачьми нежностями и флиртом двух молодых краснокнижных ирбисов, сообщила пресс-служба учреждения на своей странице во "ВКонтакте".
"На полученных кадрах молодая своенравная самка по кличке Хулиганка, как и положено особе с таким именем, проявляет повышенный, даже навязчивый интерес к кавалеру. При встрече она не стесняется и "бодает" самца лбом сопровождая это действие низким ворчанием", - говорится в сообщении.
В заповеднике поясняют, что для непосвященного это может показаться агрессией, но в мире ирбисов это означает – язык симпатии и знаком приветствия.
"Самец Межел, которому около четырех лет, отвечает на этот натиск с истинно мужской сдержанностью: он прижимается к земле, демонстрируя доверие, после чего пара приступает к совместным кувырканиям и внимательному изучению друг друга", - рассказали в заповеднике.
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По словам старшего научного сотрудника Романа Афанасьева, это не просто игра, а приветственный ритуал знакомства. Хулиганка только что отделилась от матери и находится в активном поиске индивидуального участка. Самец Межел – новый обитатель заповедника: он пришел с кластерного участка "Хан-Дээр" заповедника "Убсунурская котловина" в конце декабря 2025 года и сейчас также определяет границы своей территории.
"На данный момент их участки обитания накладываются друг на друга. В следующем брачном периоде существует большая вероятность образования пары, которая может дать потомство и пополнить популяцию западно-саянской группировки" - рассказал Афанасьев.
Саяно-Шушенский заповедник — историческое место обитания снежного барса (ирбиса).
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