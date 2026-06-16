Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли свидание молодых ирбисов

Краткий пересказ от РИА ИИ Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике зафиксировали взаимодействие двух молодых краснокнижных ирбисов — самки Хулиганки и самца Межела.

Хулиганка проявляет интерес к Межелу, что в мире ирбисов является знаком симпатии и приветствия.

Существует вероятность, что в следующем брачном периоде Хулиганка и Межел образуют пару и дадут потомство, что может способствовать пополнению популяции западно-саянской группировки.

КРАСНОЯРСК, 16 июн - РИА Новости. Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края запечатлели свидание с кошачьми нежностями и флиртом двух молодых краснокнижных ирбисов, сообщила пресс-служба учреждения на своей странице во Фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края запечатлели свидание с кошачьми нежностями и флиртом двух молодых краснокнижных ирбисов, сообщила пресс-служба учреждения на своей странице во "ВКонтакте"

"На полученных кадрах молодая своенравная самка по кличке Хулиганка, как и положено особе с таким именем, проявляет повышенный, даже навязчивый интерес к кавалеру. При встрече она не стесняется и "бодает" самца лбом сопровождая это действие низким ворчанием", - говорится в сообщении.

В заповеднике поясняют, что для непосвященного это может показаться агрессией, но в мире ирбисов это означает – язык симпатии и знаком приветствия.

"Самец Межел, которому около четырех лет, отвечает на этот натиск с истинно мужской сдержанностью: он прижимается к земле, демонстрируя доверие, после чего пара приступает к совместным кувырканиям и внимательному изучению друг друга", - рассказали в заповеднике.

По словам старшего научного сотрудника Романа Афанасьева, это не просто игра, а приветственный ритуал знакомства. Хулиганка только что отделилась от матери и находится в активном поиске индивидуального участка. Самец Межел – новый обитатель заповедника: он пришел с кластерного участка "Хан-Дээр" заповедника "Убсунурская котловина" в конце декабря 2025 года и сейчас также определяет границы своей территории.

"На данный момент их участки обитания накладываются друг на друга. В следующем брачном периоде существует большая вероятность образования пары, которая может дать потомство и пополнить популяцию западно-саянской группировки" - рассказал Афанасьев.