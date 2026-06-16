Рейтинг@Mail.ru
ВС Ирана пообещали жесткий ответ на действия Израиля на юге Ливана - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 16.06.2026
ВС Ирана пообещали жесткий ответ на действия Израиля на юге Ливана

Командование ВС Ирана пообещало жесткий ответ Израилю за обстрелы Ливана

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня с Ливаном.
  • Оно пообещало жесткий ответ на действия ЦАХАЛ.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Командование вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня с Ливаном, командование обещало "жесткий ответ" на действия страны.
Ранее ливанский военно-полевой командир сообщил РИА Новости, что израильская армия продолжила атаки по югу Ливана во вторник после объявления о достижении меморандума между США и Ираном, одним из основных пунктов которого является прекращение огня на ливанском направлении.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
СМИ: Израилю не дали ознакомиться с текстом меморандума США с Ираном
Вчера, 18:45
Согласно заявлению, опубликованным в Telegram-канале иранского телеканала Press TV, командование ВС Ирана обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня с Бейрутом на юге Ливана 84 раза за последние два дня.
"Мы предупреждаем, что если армия сионистского режима (армия Израиля - ред.), убивающая детей, не прекратит свои злодеяния на юге Ливана, ей следует ожидать жесткого ответа от могущественных вооруженных сил Исламской Республики Иран", - цитирует Press TV заявление командования.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение между США и Ираном ни к чему не обязывает Израиль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
СМИ: Трамп может уволить Хегсета за сопротивление сделке с Ираном
Вчера, 17:37
 
В миреИранИзраильЛиванДональд ТрампКазем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала