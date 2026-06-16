ВС Ирана пообещали жесткий ответ на действия Израиля на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Командование вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня с Ливаном.

Оно пообещало жесткий ответ на действия ЦАХАЛ.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Командование вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня с Ливаном, командование обещало "жесткий ответ" на действия страны.

Ранее ливанский военно-полевой командир сообщил РИА Новости, что израильская армия продолжила атаки по югу Ливана во вторник после объявления о достижении меморандума между США Ираном , одним из основных пунктов которого является прекращение огня на ливанском направлении.

Согласно заявлению, опубликованным в Telegram-канале иранского телеканала Press TV, командование ВС Ирана обвинило Израиль в нарушении режима прекращения огня с Бейрутом на юге Ливана 84 раза за последние два дня.

"Мы предупреждаем, что если армия сионистского режима (армия Израиля - ред.), убивающая детей, не прекратит свои злодеяния на юге Ливана, ей следует ожидать жесткого ответа от могущественных вооруженных сил Исламской Республики Иран", - цитирует Press TV заявление командования.

Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.