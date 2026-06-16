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Иран и Россия в течение двух месяцев соединят платежные системы стран - РИА Новости, 16.06.2026
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18:45 16.06.2026 (обновлено: 18:47 16.06.2026)
Иран и Россия в течение двух месяцев соединят платежные системы стран

Хеммати: Иран и Россия в течение двух месяцев соединят платежные системы стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем Shetab и «Мир» в течение двух месяцев.
  • После завершения этапа иранские граждане получат возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран - иранской Shetab и российской системы "Мир" - в течение двух месяцев, сообщил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.
Чиновник во вторник направился в Москву, где обсудит развитие межбанковских связей и создание новых механизмов развития сотрудничества.
"Третий и финальных этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской "Мир" перешел в стадию реализацию и в течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab", - приводит слова Хеммати иранская гостелерадиокомпания.
Россия и Иран в июле 2024 года завершили работу над объединением платежных систем "Мир" и Shetab, а также провели два этапа интеграции систем, которые позволили бы совершать платежи и покупки, используя российское мобильное приложение MirPay с технологией NFC на смартфонах с операционной системой Android, а иранцам - снимать деньги с их карт в банкоматах РФ.
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