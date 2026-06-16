Иран и Россия в течение двух месяцев соединят платежные системы стран

ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран и Россия завершат третий, последний этап соединения платежных систем двух стран - иранской Shetab и российской системы "Мир" - в течение двух месяцев, сообщил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

"Третий и финальных этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской "Мир" перешел в стадию реализацию и в течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab", - приводит слова Хеммати иранская гостелерадиокомпания.