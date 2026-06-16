Иран может рассчитывать на инвестиции от ряда стран, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран может получить выгоды в виде инвестиций от стран Персидского залива при соблюдении мирных договоренностей с США.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Иран в случае соблюдения мирных договоренностей с США получит выгоды, которые могут быть в форме инвестиций от стран Персидского залива, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Тут есть важный момент: для Ирана есть выгоды, если они будут выполнять свою часть обязательств. Не деньги от Соединенных Штатов, но, может, от Катара, или ОАЭ, или Саудовской Аравии. Может, они захотят инвестировать в Иран и построить электростанцию", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Эксперт рассказал, почему Трамп препятствовал инвестициям в Иран
8 июля 2025, 14:32