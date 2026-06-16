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Иран может рассчитывать на инвестиции от ряда стран, заявил Вэнс - РИА Новости, 16.06.2026
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17:34 16.06.2026
Иран может рассчитывать на инвестиции от ряда стран, заявил Вэнс

Вэнс: Иран может рассчитывать на инвестиции от ряда стран

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран может получить выгоды в виде инвестиций от стран Персидского залива при соблюдении мирных договоренностей с США.
ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Иран в случае соблюдения мирных договоренностей с США получит выгоды, которые могут быть в форме инвестиций от стран Персидского залива, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Тут есть важный момент: для Ирана есть выгоды, если они будут выполнять свою часть обязательств. Не деньги от Соединенных Штатов, но, может, от Катара, или ОАЭ, или Саудовской Аравии. Может, они захотят инвестировать в Иран и построить электростанцию", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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