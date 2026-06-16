Рейтинг@Mail.ru
В Иране подтвердили, что США начали снимать со страны морскую блокаду - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 16.06.2026 (обновлено: 13:22 16.06.2026)
В Иране подтвердили, что США начали снимать со страны морскую блокаду

Гарибабади: Тегеран подтверждает, что США начали снимать морскую блокаду Ирана

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкер в Ормузском проливе
Танкер в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкер в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США начали снимать морскую блокаду против Ирана, заявил замглавы МИД Исламской Республики Мажид Тахт-Раванчи.
  • Три иранских нефтяных танкера и два судна с иранскими товарами первой необходимости прошли через международные воды после договоренности о снятии блокады США.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Тегеран подтверждает, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана, заявил замглавы МИД Исламской Республики Мажид Тахт-Раванчи.
"Снятие морской блокады против Ирана началось, перейдя в практическую плоскость", - приводит слова дипломата агентство ISNA.
Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном 15 июня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Вечером в тот же день телеканал Press TV со ссылкой на источники в морской сфере сообщил, что три иранских нефтяных танкера и два судна с иранскими товарами первой необходимости прошли через международные воды после договоренности о снятии блокады США.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Трамп объявил о заключении сделки с Ираном и снятии морской блокады
15 июня, 00:36
 
В миреИранСШАТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала