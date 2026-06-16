В Иране подтвердили, что США начали снимать со страны морскую блокаду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США начали снимать морскую блокаду против Ирана, заявил замглавы МИД Исламской Республики Мажид Тахт-Раванчи.
- Три иранских нефтяных танкера и два судна с иранскими товарами первой необходимости прошли через международные воды после договоренности о снятии блокады США.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Тегеран подтверждает, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана, заявил замглавы МИД Исламской Республики Мажид Тахт-Раванчи.
"Снятие морской блокады против Ирана началось, перейдя в практическую плоскость", - приводит слова дипломата агентство ISNA.
Президент США Дональд Трамп после сообщения о заключении сделки с Ираном 15 июня объявил, что разрешает снять американскую морскую блокаду. Вечером в тот же день телеканал Press TV со ссылкой на источники в морской сфере сообщил, что три иранских нефтяных танкера и два судна с иранскими товарами первой необходимости прошли через международные воды после договоренности о снятии блокады США.