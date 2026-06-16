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Галибаф и Вэнс будут на подписании меморандума, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 16.06.2026
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11:36 16.06.2026
Галибаф и Вэнс будут на подписании меморандума, заявили в МИД Ирана

МИД Ирана: Вэнс и Галибаф будут на подписании меморандума об окончании конфликта

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Меморандум об окончании конфликта будет подписан в Швейцарии 19 июня.
  • На церемонии будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс будут на церемонии подписания меморандума об окончании конфликта, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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"С американской стороны - это Вэнс, с иранской - Галибаф", - сказал иранский дипломат, чьи слова приводит агентство Tasnim.
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