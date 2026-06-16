Галибаф и Вэнс будут на подписании меморандума, заявили в МИД Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Меморандум об окончании конфликта будет подписан в Швейцарии 19 июня.
- На церемонии будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс будут на церемонии подписания меморандума об окончании конфликта, заявил замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
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"С американской стороны - это Вэнс, с иранской - Галибаф", - сказал иранский дипломат, чьи слова приводит агентство Tasnim.