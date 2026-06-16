Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который будет подписан 19 июня в Швейцарии.
- Меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
- После подписания меморандума Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней провести переговоры для выработки окончательного соглашения по иранской ядерной проблеме и снятию санкций США.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"В скором времени состоится официальное подписание (меморандума - ред.) - вероятно, в пятницу, место будет определено. В тот же день начнется новый раунд переговоров между Ираном и США для достижения итоговой договоренности", - сказал Аракчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий, трансляцию вело иранское телевидение.
Изначально в качестве места подписания меморандума называлась Женева.