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Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям, заявил Аракчи - РИА Новости, 16.06.2026
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11:05 16.06.2026
Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям, заявил Аракчи

Аракчи: Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который будет подписан 19 июня в Швейцарии.
  • Меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
  • После подписания меморандума Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней провести переговоры для выработки окончательного соглашения по иранской ядерной проблеме и снятию санкций США.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум подразумевает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
"В скором времени состоится официальное подписание (меморандума - ред.) - вероятно, в пятницу, место будет определено. В тот же день начнется новый раунд переговоров между Ираном и США для достижения итоговой договоренности", - сказал Аракчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий, трансляцию вело иранское телевидение.
Изначально в качестве места подписания меморандума называлась Женева.
После подписания меморандума, как отмечало министерство иностранных дел Ирана, Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней провести переговоры для выработки окончательного соглашения, результатом которого должно стать решение иранской ядерной проблемы и снятие санкций США.
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