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Иран считает Израиль одной из сторон меморандума с США, заявил Аракчи - РИА Новости, 16.06.2026
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10:51 16.06.2026 (обновлено: 12:27 16.06.2026)
Иран считает Израиль одной из сторон меморандума с США, заявил Аракчи

Аракчи: Иран считает Израиль одной из сторон соглашения с США

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран считает Израиль одной из сторон соглашения с США, заявил Аракчи.
  • Дипломат назвал отказ от боевых действий в Ливане неотделимой частью завершения конфликта на Ближнем Востоке.
  • Стороны начнут переговоры по ядерной проблематике и снятию санкций с Тегерана в пятницу, они продлятся до 60 дней.
ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Тегеран считает Тель-Авив одной из сторон соглашения с Вашингтоном, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.
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"Я хочу подчеркнуть важный момент, который заключается в том, что, с нашей точки зрения, одной стороной меморандума являются США и Израиль, другой стороной — Иран и "Хезболла", — сказал он на встрече с представителями зарубежных дипмиссий.

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Дипломат назвал отказ от боевых действий в Ливане неотделимой частью завершения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, нападение ЦАХАЛ на Бейрут станет нарушением меморандума.
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"Без вывода израильских сил с оккупированных в этой войне территорий война не будет считаться полностью прекращенной", — пояснил Аракчи.

Министр также сообщил, что Иран и США начнут переговоры по ядерной проблематике и снятию санкций с Тегерана в пятницу. Они продлятся до 60 дней.
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что стороны подписали меморандум, но не уточнил, как именно это было сделано. Ранее сообщалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.
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Как заявляли иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. Республика предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане.
Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.
Кроме того, США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил Вэнс. По данным агентства Mehr, ИРИ в рамках сделки обязуется не создавать ядерное оружие.
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В миреИранИзраильСШААббас АракчиХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд Трамп
 
 
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