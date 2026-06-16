Иран считает Израиль одной из сторон меморандума с США, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран считает Израиль одной из сторон соглашения с США, заявил Аракчи.

Дипломат назвал отказ от боевых действий в Ливане неотделимой частью завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Стороны начнут переговоры по ядерной проблематике и снятию санкций с Тегерана в пятницу, они продлятся до 60 дней.

ТЕГЕРАН, 16 июн — РИА Новости. Тегеран считает Тель-Авив одной из сторон соглашения с Вашингтоном, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

« "Я хочу подчеркнуть важный момент, который заключается в том, что, с нашей точки зрения, одной стороной меморандума являются США и Израиль, другой стороной — Иран и "Хезболла", — сказал он на встрече с представителями зарубежных дипмиссий.

Дипломат назвал отказ от боевых действий в Ливане неотделимой частью завершения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, нападение ЦАХАЛ на Бейрут станет нарушением меморандума.

« "Без вывода израильских сил с оккупированных в этой войне территорий война не будет считаться полностью прекращенной", — пояснил Аракчи.

Министр также сообщил, что Иран и США начнут переговоры по ядерной проблематике и снятию санкций с Тегерана в пятницу. Они продлятся до 60 дней.

В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что стороны подписали меморандум, но не уточнил, как именно это было сделано. Ранее сообщалось, что заключение сделки намечено на 19 июня в Женеве. В этот день, как отмечал Вашингтон, полностью возобновится судоходство в Ормузском проливе.

Как заявляли иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. Республика предупредила, что будет следить за ситуацией в Ливане.

Со своей стороны, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов. При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора.