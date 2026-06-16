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Жители Тегерана активно смотрят матч сборных Ирана и Новой Зеландии на ЧМ - РИА Новости, 16.06.2026
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04:55 16.06.2026 (обновлено: 10:49 16.06.2026)
Жители Тегерана активно смотрят матч сборных Ирана и Новой Зеландии на ЧМ

Жители Тегерана смотрят матч сборных Ирана и Новой Зеландии в культурном центре

© РИА НовостиЖители Тегерана активно смотрят матч сборной Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе
Жители Тегерана активно смотрят матч сборной Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости
Жители Тегерана активно смотрят матч сборной Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Тегерана активно смотрят матч сборных Ирана и Новой Зеландии на чемпионате мира по футболу, проходящий в Лос-Анджелесе.
  • Сотни иранцев собрались в одном из культурных комплексов Тегерана, чтобы поболеть за свою сборную, несмотря на раннее утро.
ТЕГЕРАН, 16 июн - РИА Новости. Жители Тегерана активно смотрят матч сборных Ирана и Новой Зеландии на чемпионате мира по футболу, проходящий в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на то, что в Тегеране сейчас раннее утро, сотни иранцев собрались в одном из культурных комплексов иранской столицы, чтобы поболеть за свою сборную, играющую первый матч на нынешнем чемпионате мира.
Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России
Вчера, 04:02
Перед началом игры в столице Ирана звучали футбольные кричалки в поддержку национальной сборной, многие пришли с флагами.
Игра между Ираном и Новой Зеландии началась в 18.00 по времени Лос-Анджелеса (04.00 мск вторника). Накануне иранская сборная прибыла в гостиницу в районе Манхэттен-Бич в Лос-Анджелесе.
ФИФА 30 апреля сообщила, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира и проведет свои матчи в США. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено. Посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира после игры в калифорнийском Инглвуде (округ Лос-Анджелес) против Новой Зеландии иранская сборная там же встретится с Бельгией 21 июня, а 26 июня сыграет против Египта в Сиэтле. Перед началом чемпионата США отменили квоты для болельщиков из исламской республики, в Федерации футбола Ирана сообщили, что они не смогут посетить матчи своей команды. Пятнадцати членам делегации не выдали визу, четверо выиграли апелляцию на это решение.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Зрителей матча футбольных сборных Ирана и Новой Зеландии встречает реклама с флагом России на центральном месте - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Зрителей игры Ирана на ЧМ в Лос-Анджелесе встречают флагом России
Вчера, 04:02
 
В миреИранСШАЛос-АнджелесМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Новая Зеландия
 
 
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