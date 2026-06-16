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FT сообщила о специальном фонде для компаний, инвестирующих в Иран - РИА Новости, 16.06.2026
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02:26 16.06.2026 (обновлено: 02:48 16.06.2026)
FT сообщила о специальном фонде для компаний, инвестирующих в Иран

FT: Иран может получить доступ к фонду восстановления на $300 млрд

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов долларов, пишет газета FT.
  • Фонд будет создан для компаний, которые намерены инвестировать в Иран, а не за счет государственных средств.
  • Создание фонда будет зависеть от окончательного урегулирования, предусмотренного меморандумом.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Фонд на 300 миллиардов долларов, к которому может получить доступ Иран, будет создан для компаний, которые намерены инвестировать в эту страну, а не за счет государственных средств, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов долларов при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.
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"Фонд будет не будет формироваться за счет государственных средств, а будет создан для компаний, которые намерены инвестировать в страну с населением 90 миллионов человек, обладающую богатыми энергетическими ресурсами", - сообщает издание.
Собеседник газеты отметил, что интерес проявляют многие компании в Европе, Азии, в том числе Республике Корея и Японии, а также в США.
Как отмечается, высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон обсуждал возможности снятия санкций и создания этого фонда, которые бы были связаны с "достижениями" Ирана в выполнении меморандума о взаимопонимании, пока ожидающего подписания.
По словам источника издания, проинформированного о переговорах, создание фонда будет зависеть от окончательного урегулирования, которое предусмотрено меморандумом, и может последовать за продлением прекращения огня на 60 дней, открытием Ормузского пролива и дальнейшими переговорами по ядерной сделке.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. Как отмечала иранская сторона, меморандум предполагает завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан.
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