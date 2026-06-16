Рейтинг@Mail.ru
М2: ставки ипотеки достигнут комфортного уровня не раньше 2028 года - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 16.06.2026 (обновлено: 14:41 16.06.2026)
М2: ставки ипотеки достигнут комфортного уровня не раньше 2028 года

М2: рыночные ставки ипотеки достигнут комфортного уровня не раньше 2028 года

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
СОЧИ, 16 июн - РИА Новости. Ставки по рыночной ипотеке в России достигнут психологически комфортного уровня не раньше начала 2028 года, рассказала сооснователь и директор по развитию бизнеса экосистемы недвижимости М2 Юлия Рыкунова.
«
"Комфортная, психологически устойчивая ключевая ставка - это 7%. Со всеми макропруденциальными надбавками рыночная ставка получается на уровне 9-12%. И такую ставку мы прогнозируем не раньше первого квартала 2028 года", - отметила она в ходе пресс-конференции М2 в рамках форума недвижимости "Движение".
До конца 2026 года, по словам Рыкуновой, ключевая ставка постепенно снизится до уровня 12-13%. Соответственно, рыночные ставки будут на уровне 16,5-17,5%.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Аналитик рассказала, когда выгодно рефинансировать ипотеку
15 июня, 02:54
 
РоссияИпотекаЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала