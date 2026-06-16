М2: ставки ипотеки достигнут комфортного уровня не раньше 2028 года

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"Комфортная, психологически устойчивая ключевая ставка - это 7%. Со всеми макропруденциальными надбавками рыночная ставка получается на уровне 9-12%. И такую ставку мы прогнозируем не раньше первого квартала 2028 года", - отметила она в ходе пресс-конференции М2 в рамках форума недвижимости "Движение".