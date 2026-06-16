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Верховный суд обеспокоен исками от привлеченных коллекторами инвалидов - РИА Новости, 16.06.2026
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10:45 16.06.2026
Верховный суд обеспокоен исками от привлеченных коллекторами инвалидов

ВС: инвалиды подали более 21 тысячи исков о взыскании долгов по кредитам

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инвалиды, освобожденные от уплаты госпошлины, за 2,5 года подали более 21 тысячи исков в интересах коллекторов о взыскании долгов по кредитам и микрозаймам.
  • Пленум под руководством Игоря Краснова принял постановление о внесении в Госдуму проекта изменений в Налоговый кодекс, направленных на пресечение схемы уклонения от уплаты госпошлины.
  • В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действия лиц, привлекающих инвалидов для подачи исков, не соответствуют принципам добросовестного поведения участников судебного процесса и препятствуют возмещению затрат государства на правосудие.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инвалиды, освобожденные от уплаты госпошлины при обращении в суд, почти за 2,5 года подали свыше 21 тысячи исков в интересах коллекторов о взыскании долгов по потребительским кредитам и микрозаймам, сообщил Верховный суд РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, пленум под руководством Игоря Краснова во вторник принял постановление о внесении в Госдуму проекта изменений в Налоговый кодекс РФ, направленных на пресечение схемы уклонения от уплаты госпошлины.
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"В последнее время суды фиксируют большое количество случаев, особенно в городе Москве и Московской области, обращения в суды в интересах в том числе коллекторских организаций граждан, имеющих инвалидность первой или второй группы, на имя которых формально приобретается просроченная задолженность по договорам потребительского кредита (займа, микрозайма). В частности, в период с 1 января 2024 года по 1 июня 2026 года судами общей юрисдикции рассмотрено свыше 21 тысячи таких дел", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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"При этом выявлены случаи систематического обращения в суды одних и тех же граждан, имеющих инвалидность первой или второй группы и статус индивидуальных предпринимателей", - подчеркивается в документе.
Пленум отмечает, что освобождение от уплаты госпошлины при обращении в суды общей юрисдикции общественных организаций инвалидов, инвалидов первой или второй группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства является одной из гарантий поддержки социально уязвимых категорий населения и направлена на предоставление им доступа к судебной защите вне зависимости от их имущественного положения.
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"Действия лиц, имеющих заинтересованность в предъявлении исков и привлекающих для этого граждан, которые обладают законным правом на освобождение от уплаты государственной пошлины, не только не отвечают принципам добросовестного поведения участников судебного процесса, но и препятствуют возмещению затрат государства, связанных с отправлением правосудия", - отмечается в пояснительной записке.
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