Верховный суд обеспокоен исками от привлеченных коллекторами инвалидов

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Инвалиды, освобожденные от уплаты госпошлины при обращении в суд, почти за 2,5 года подали свыше 21 тысячи исков в интересах коллекторов о взыскании долгов по потребительским кредитам и микрозаймам, сообщил Верховный суд РФ.

"При этом выявлены случаи систематического обращения в суды одних и тех же граждан, имеющих инвалидность первой или второй группы и статус индивидуальных предпринимателей", - подчеркивается в документе.

Пленум отмечает, что освобождение от уплаты госпошлины при обращении в суды общей юрисдикции общественных организаций инвалидов, инвалидов первой или второй группы, детей-инвалидов, инвалидов с детства является одной из гарантий поддержки социально уязвимых категорий населения и направлена на предоставление им доступа к судебной защите вне зависимости от их имущественного положения.