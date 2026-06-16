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Эксперт рассказала, как защитить личную информацию в интернете - РИА Новости, 16.06.2026
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05:43 16.06.2026 (обновлено: 06:35 16.06.2026)
Эксперт рассказала, как защитить личную информацию в интернете

Аналитик Кокова посоветовала использовать в интернете режим приватности

© Depositphotos.com / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Depositphotos.com / kasto
Девушка за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи могут сократить количество собираемой сайтами и расширениями информации, используя режим приватности и очистку истории поиска в браузере.
  • Во время загрузки сайтов работают cookies, рекламные системы, аналитика, счетчики посещаемости, что позволяет формировать цифровой профиль пользователя.
  • Основные риски связаны с обработкой и хранением информации, так как в случае утечки данные пользователей могут оказаться в открытом доступе или использоваться злоумышленниками.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пользователи могут сократить количество собираемой сайтами и расширениями информации с помощью режима приватности и очистки истории поиска в браузере, а также контроля разрешений, которые получает сайт, рассказала РИА Новости ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
"Чтобы сократить количество собираемой информации на устройстве, можно использовать режим приватности, очищать историю поиска браузера, контролировать разрешения, которые получают сайт и расширения", - сообщила она.
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Во время загрузки сайтов работают cookies, рекламные системы, аналитика, счетчики посещаемости. По отдельности эти данные кажутся безобидными, но вместе они позволяют идентифицировать пользователей. На основе этих данных формируется цифровой профиль пользователя. Именно поэтому после поиска товара в интернете реклама может еще долго появляться на других сайтах, в приложениях или социальных сетях, пояснила Кокова.
"Основные риски связаны не с процессом загрузки информации, а с обработкой и хранением информации. В случае утечки информации из интернет-магазинов и онлайн-сервисов данные пользователей окажутся в открытом доступе или могут использоваться злоумышленниками для атак на учетные данные", - прокомментировала она.
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