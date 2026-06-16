В экоцентре "Яуза" пройдет интерактив по профориентации для школьников

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Интерактив по профессиональной ориентации для школьников и студентов Москвы пройдет в экоцентре "Яуза" во вторник, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

« "Интерактив по профориентации для школьников и студентов пройдет сегодня в экоцентре "Яуза", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что посетителей ждет лекция по экомаркировкам, гости узнают, как отличить экопродукт от обычного, научатся разбираться в системах маркировки разных стран и поймут, какие знаки гарантируют экологичность.

"На лекции об экомеценатстве в России познакомят с историей и современными примерами поддержки экологии со стороны известных людей. Слушателям расскажут, кто из знаменитостей внес вклад в сохранение парков, лесов, водоемов и заповедников и как это изменило экологическую ситуацию в стране", - добавляется в сообщении.