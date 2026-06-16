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В экоцентре "Яуза" пройдет интерактив по профориентации для школьников - РИА Новости, 16.06.2026
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В экоцентре "Яуза" пройдет интерактив по профориентации для школьников

В Москве в экоцентре "Яуза" пройдет интерактив по профориентации для школьников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкоцентр в парке "Яуза"
Экоцентр в парке Яуза - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экоцентр в парке "Яуза". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Интерактив по профессиональной ориентации для школьников и студентов Москвы пройдет в экоцентре "Яуза" во вторник, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
«
"Интерактив по профориентации для школьников и студентов пройдет сегодня в экоцентре "Яуза", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что посетителей ждет лекция по экомаркировкам, гости узнают, как отличить экопродукт от обычного, научатся разбираться в системах маркировки разных стран и поймут, какие знаки гарантируют экологичность.
"На лекции об экомеценатстве в России познакомят с историей и современными примерами поддержки экологии со стороны известных людей. Слушателям расскажут, кто из знаменитостей внес вклад в сохранение парков, лесов, водоемов и заповедников и как это изменило экологическую ситуацию в стране", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что после лекций школьников и студентов ждет шоу-викторина "Своя игра" с вопросами по экологии и интересным фактам.
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