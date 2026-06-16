В Индии заблокировали Telegram на время пересдачи национальных экзаменов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Индии до 22 июня заблокировали Telegram на время пересдачи абитуриентами вступительных экзаменов в медицинские вузы, сообщило национальное агентство по тестированию.

"Эта мера принята в интересах общественного порядка в ответ на организованное использование платформы мошенниками для обмана кандидатов, пересдающих вступительный медицинский экзамен 21 июня 2026 года", — говорится в заявлении.

Правительство решило полностью заблокировать платформу только после того, как другие способы борьбы провалились — точечное удаление каналов и чатов не помогло остановить поток поддельных ответов на тесты. В агентстве отметили, что никаких экзаменационных материалов в сети нет, а любые обещания их предоставить — это мошенничество.