Рейтинг@Mail.ru
В Индии заблокировали Telegram на время пересдачи национальных экзаменов - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 16.06.2026 (обновлено: 15:27 16.06.2026)
В Индии заблокировали Telegram на время пересдачи национальных экзаменов

В Индии ограничили работу Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране смартфона
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мессенджер Telegram заблокирован в Индии до 22 июня.
  • Это связано с организованным использованием платформы мошенниками для обмана кандидатов, сдающих вступительный медицинский экзамен.
  • Другие меры, включая скоординированные удаления, не смогли пресечь распространение поддельных ответов на вопросы экзамена.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Индии до 22 июня заблокировали Telegram на время пересдачи абитуриентами вступительных экзаменов в медицинские вузы, сообщило национальное агентство по тестированию.
«

"Эта мера принята в интересах общественного порядка в ответ на организованное использование платформы мошенниками для обмана кандидатов, пересдающих вступительный медицинский экзамен 21 июня 2026 года", — говорится в заявлении.

Изначально экзамен проводился в мае, но его результаты аннулировали из-за громкого скандала с утечкой экзаменационных заданий.
Правительство решило полностью заблокировать платформу только после того, как другие способы борьбы провалились — точечное удаление каналов и чатов не помогло остановить поток поддельных ответов на тесты. В агентстве отметили, что никаких экзаменационных материалов в сети нет, а любые обещания их предоставить — это мошенничество.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
В МВД рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram
3 июня, 08:30
 
В миреИндияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала