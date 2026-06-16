СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Британия цинично навязанными Киеву поставками обогащенного урана рассчитывает многократно окупить все затраты на военную помощь Украине, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, Британия не относится к числу стран, которые даром раздают оружие или другую материальную помощь.

"Разумеется, предоставляя оружие Украине, Лондон всегда думал, как погреть руки на чужом горе. Это извечный принцип Запада. Поэтому поставка обогащенного урана Украине, на самом деле, долгоиграющий бизнес-проект. Оружие будут поставлять несколько лет, а вот уран продавать можно десятилетиями, и пусть попробует Киев отказаться", - добавил депутат.