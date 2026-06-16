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Британия поставкой урана хочет окупить всю помощь Киеву, считают в Госдуме - РИА Новости, 16.06.2026
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11:15 16.06.2026
Британия поставкой урана хочет окупить всю помощь Киеву, считают в Госдуме

Белик: Британия навязанной поставкой урана хочет окупить всю помощь Киеву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британия будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет.
  • Общая стоимость поставок урана составит 280 миллионов долларов.
  • Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что Британия сможет окупить затраты на военную помощь Украине за счет поставок обогащенного урана.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Британия цинично навязанными Киеву поставками обогащенного урана рассчитывает многократно окупить все затраты на военную помощь Украине, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет, его общая стоимость составит 280 миллионов долларов, сообщила ранее канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.
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"Цинично навязанными поставками обогащенного урана Украине Британия сторицей окупит все свои военные расходы на помощь Киеву. Официальный Лондон руководствуется принципом: ничего личного, просто бизнес", - сказал Белик.
По его словам, Британия не относится к числу стран, которые даром раздают оружие или другую материальную помощь.
"Разумеется, предоставляя оружие Украине, Лондон всегда думал, как погреть руки на чужом горе. Это извечный принцип Запада. Поэтому поставка обогащенного урана Украине, на самом деле, долгоиграющий бизнес-проект. Оружие будут поставлять несколько лет, а вот уран продавать можно десятилетиями, и пусть попробует Киев отказаться", - добавил депутат.
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