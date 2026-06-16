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Степашин прокомментировал отсутствие референдума при объединении ФРГ и ГДР - РИА Новости, 16.06.2026
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11:24 16.06.2026
Степашин прокомментировал отсутствие референдума при объединении ФРГ и ГДР

Степашин: референдума при объединении Германии не было, но вопросов не возникло

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр России Сергей Степашин
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр России Сергей Степашин подчеркнул, что при объединении ФРГ и ГДР не проводилось референдума.
  • По его словам, объединение Германии стало результатом политического решения нескольких руководителей, включая представителей Советского Союза.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывший премьер‑министр России Сергей Степашин заявил, что отсутствие референдума при объединении ФРГ и ГДР в свое время не вызвало вопросов у международного сообщества.
"Я хочу напомнить ситуацию, связанную с объединением Германии. Не было воли ни ФРГ, ни ГДР. Никакого референдума не проводилось. Было принято политическое решение двух-трех руководителей, в том числе Советского Союза… И ни у кого не возникло вопросов", - сказал он, выступая на семинаре по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере.
Ранее в интервью РИА Новости Степашин назвал объединение Германии в одностороннем порядке грубейшей ошибкой СССР.
Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов этого дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.
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