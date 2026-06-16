Степашин прокомментировал отсутствие референдума при объединении ФРГ и ГДР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр России Сергей Степашин подчеркнул, что при объединении ФРГ и ГДР не проводилось референдума.
- По его словам, объединение Германии стало результатом политического решения нескольких руководителей, включая представителей Советского Союза.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывший премьер‑министр России Сергей Степашин заявил, что отсутствие референдума при объединении ФРГ и ГДР в свое время не вызвало вопросов у международного сообщества.
"Я хочу напомнить ситуацию, связанную с объединением Германии. Не было воли ни ФРГ, ни ГДР. Никакого референдума не проводилось. Было принято политическое решение двух-трех руководителей, в том числе Советского Союза… И ни у кого не возникло вопросов", - сказал он, выступая на семинаре по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере.
Договор между ФРГ и ГДР об установлении единства Германии вступил в силу 3 октября 1990 года: с 00 часов этого дня ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.