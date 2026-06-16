Германия установила антирекорд по потере рабочих мест в промышленности

Краткий пересказ от РИА ИИ В апреле 2026 года металлургический и электротехнический сектор Германии потерял 15,6 тысячи рабочих мест.

По сравнению с 2019 годом в этих отраслях исчезло почти 320 тысяч рабочих мест, что соответствует падению на 7,8 процента.

Главный управляющий Gesamtmetall Оливер Цандер заявил, что под угрозой окажутся еще 300 тысяч рабочих мест.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В апреле металлургический и электротехнический сектор Германии потерял более 15 тысяч рабочих мест — это самый высокий показатель со времен пандемии COVID-19, сообщило отраслевое объединение Gesamtmetall .

"По данным Федерального статистического бюро, в апреле 2026 года в металлургической и электротехнической промышленности было занято 3,746 миллиона человек. Это на 2,7 процента, или на 102 600 человек, меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с мартом 2026 года с учетом сезонных колебаний было потеряно 15 600 рабочих мест — это самое сильное падение с июля 2020 года", — говорится в пресс-релизе.

В союзе отметили, что показатель непрерывно снижается уже почти два с половиной года. По сравнению с 2019-м в металлургической и электротехнической промышленности исчезли почти 320 тысяч рабочих мест, то есть падение составило 7,8 процента. При этом спад производства оказался в два раза выше — 15 процентов.

По словам главного управляющего Gesamtmetall Оливера Цандера, если ситуация не улучшится, под угрозой в металлургии и электротехнической промышленности окажутся еще 300 тысяч рабочих мест. Он подчеркнул, что главной целью федерального правительства должно стать создание условий, при которых немецкие компании снова начнут активнее инвестировать.