В ГД предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести бесплатные первые 20 минут на всех платных парковках общего пользования в России.

Правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях, что стало причиной для инициативы.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили ввести бесплатные первые 20 минут на всех платных парковках общего пользования во всей России.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях: в одних городах водителю предоставляется 5 минут для оплаты или выезда, в других срок значительно меньше, а штрафы за неоплату могут быть существенными.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления федерального минимального стандарта, предусматривающего право всех водителей бесплатно пользоваться платной парковкой общего пользования в течение первых 20 минут", - сказано в обращении.

Инициативой предусматривается, что если транспортное средство покидает парковочное место в пределах 20 минут, то плата за парковку и штраф за неоплату применяться не должны, а если стоянка продолжается дольше, то дальнейшее пользование парковочным местом должно оплачиваться по правилам соответствующего региона или муниципального образования.