Чалоба заменил Ливраменто в заявке сборной Англии на ЧМ-2026

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Защитник "Челси" Чалоба вызван в сборную Англии для участия на чемпионате мира по футболу в США, Мексике и Канаде вместо травмированного Тино Ливраменто из "Ньюкасла", сообщается на странице английской сборной в соцсети X.