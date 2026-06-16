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Чалоба заменил Ливраменто в заявке сборной Англии на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
17:18 16.06.2026
Чалоба заменил Ливраменто в заявке сборной Англии на ЧМ-2026

Чалоба заменил травмированного Ливраменто в заявке сборной Англии на ЧМ-2026

© twitterТрево Чалоба
Трево Чалоба - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© twitter
Трево Чалоба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник "Челси" Чалоба вызван в сборную Англии для участия в чемпионате мира по футболу в США, Мексике и Канаде.
  • Тино Ливраменто из "Ньюкасла" получил травму и не сможет принять участие в чемпионате мира.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Защитник "Челси" Чалоба вызван в сборную Англии для участия на чемпионате мира по футболу в США, Мексике и Канаде вместо травмированного Тино Ливраменто из "Ньюкасла", сообщается на странице английской сборной в соцсети X.
Ранее Би-би-си сообщало, что Ливраменто получил травму на тренировке, которая может потребовать восстановления до четырех недель. 23-летний футболист пропустил последние матчи "Ньюкасла" в рамках клубного сезона из-за травмы бедра, но принял участие в товарищеском матче англичан против сборной Новой Зеландии (1:0) 6 июня.
Чалобе 26 лет, свой единственный матч за национальную команду он провел 10 июня 2025 года, приняв участие в проигранной товарищеской встрече со сборной Сенегала (1:3).
Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. Сборная Англии в рамках группы L сыграет с командами Хорватии, Ганы и Панамы.
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