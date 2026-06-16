FT: для возобновления транзита в Ормузском проливе потребуются недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судовладельцы не возобновят транзит через Ормузский пролив в течение нескольких недель, пока не убедятся в существенности сделки между США и Ираном.
- Эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив.
- Международная морская организация оценивает возможность безопасного и надежного транзита судов и работает над безопасным эвакуационным коридором для моряков, застрявших в Персидском заливе.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Судовладельцы не возобновят транзит через Ормузский пролив в течение нескольких недель, пока не убедятся в существенности сделки между США и Ираном, заявил газете Financial Times генеральный директор крупнейшего в мире оператора танкеров Mitsui OSK Lines Джотаро Тамура (Jotaro Tamura).
"Необходимо заключить не простое соглашение ..., а сделать так, чтобы оно имело реальный характер и отражало реальную ситуацию в Ормузском проливе, чтобы судоходные компании могли комфортно проходить через него... Учитывая события последних нескольких месяцев, я думаю, ... это может занять как минимум пару недель, а то и месяц", - приводит газета мнение Тамуры.
Эскалация вокруг Ирана в конце февраля привела к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив - важный торговый маршрут, в том числе для поставок нефти и газа из стран Персидского залива. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что открытие Ормузского пролива произойдет вслед за подписанием сделки с Ираном в пятницу, 19 июня.
Как указывает Financial Times, Тамура уже предупреждал о том, что многие операторы подождут, прежде чем возобновить переправы через пролив, несмотря на соглашение между США и Ираном. В понедельник компания MOL заявила, что объявление американского президента не изменило мнения их гендиректора.
Тамура отметил, что с момента начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля было несколько неудачных попыток возобновить работу водного пути.
Кроме того, другие судоходные компании и судовладельцы заявили, что Международная морская организация (ММО), орган ООН, должна координировать выход около 500 судов, которым необходимо пройти через пролив, чтобы они могли покинуть Персидский залив.
По словам генерального секретаря ММО Арсенио Домингеса, которые приводит газета, организация "оценивает возможность безопасного и надежного транзита судов" и продолжает работу над безопасным эвакуационным коридором для моряков, которые застряли в Персидском заливе более чем на 100 дней.