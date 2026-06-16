FT: для возобновления транзита в Ормузском проливе потребуются недели

Как указывает Financial Times, Тамура уже предупреждал о том, что многие операторы подождут, прежде чем возобновить переправы через пролив, несмотря на соглашение между США и Ираном. В понедельник компания MOL заявила, что объявление американского президента не изменило мнения их гендиректора.