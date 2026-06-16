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ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Крыму - РИА Новости, 16.06.2026
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13:45 16.06.2026 (обновлено: 13:47 16.06.2026)
ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Крыму

ФСБ рассекретила документальные материалы о преступлениях нацистов в Крыму

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкПленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крымское управление ФСБ России рассекретило новые документальные материалы о преступлениях нацистских оккупантов и их пособников в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
  • В материалах содержится информация о тяжелых испытаниях партизанских отрядов в каменоломнях и катакомбах, а также о мужестве и героизме людей, воевавших с нацистами.
  • Виновные пособники оккупантов были осуждены, а керченские партизаны, проявившие мужество, представлены к наградам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Рассекречены новые документальные материалы о преступлениях нацистских оккупантов и их пособников в Крыму в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"В рассекреченных материалах НКВД Крымской АССР содержится информация о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю партизанских отрядов, заблокированных врагом в подземных Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях и катакомбах, о мужестве и героизме простых людей, воевавших с нацистами и приблизивших разгром врага", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, следствию удалось установить всех участников кровавых расправ, собрать доказательную базу предательств пособников оккупантов и проводимого ими геноцида советского народа, а также получить ценные данные о героизме членов партизанских отрядов, которые в условиях оккупации не сломились, продолжив вести разведку вражеских позиций и передавать ценнейшие сведения в штаб Красной Армии.
В УФСБ рассказали, что по итогам следствия виновные пособники оккупантов были осуждены, а керченские партизаны, проявившие мужество и не выдавшие своих товарищей, представлены к различным наградам.
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Республика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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