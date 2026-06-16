В ФСБ рассказали, как СБУ смогли завербовать россиянку в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму задержана россиянка, передававшая СБУ сведения о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма.
- Женщина была завербована СБУ при пересечении границы в сторону Украины, так как ее сын служит в ВСУ.
- От задержанной требовалось установление передвижения военной техники Вооруженных сил России и передача иных сведений, интересующих иностранные спецслужбы.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины завербовала задержанную в Крыму россиянку, пользуясь тем, что ее сын служит в ВСУ, рассказали в ФСБ.
"Женщину завербовали при пересечении границы в сторону Украины... Ее сын был призван в ряды Вооруженных сил Украины, и, соответственно, украинские спецслужбы использовали данный факт как основу для вербовки, чтобы создать некую зависимость от этой ситуации", - сказал оперативник на видео, обнародованном ФСБ.
По его словам, женщина согласилась сотрудничать с СБУ. "В рамках сотрудничества от нее требовалось установление передвижения военной техники Вооруженных сил РФ, а также передача иных сведений, которые могли бы заинтересовать иностранные спецслужбы, в частности СБУ", - отметил оперативник.
Сама задержанная призналась, что подписала заявление о даче согласия на сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Кадры этого признания также публикует ФСБ. По словам женщины, украинский куратор обещал помочь ее сыну.