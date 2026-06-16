В ФСБ рассказали, как СБУ смогли завербовать россиянку в Крыму

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины завербовала задержанную в Крыму россиянку, пользуясь тем, что ее сын служит в ВСУ, рассказали в ФСБ.

Сама задержанная призналась, что подписала заявление о даче согласия на сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Кадры этого признания также публикует ФСБ. По словам женщины, украинский куратор обещал помочь ее сыну.