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ФСБ задержала россиянку, передававшую сведения СБУ - РИА Новости, 16.06.2026
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11:48 16.06.2026 (обновлено: 11:50 16.06.2026)
ФСБ задержала россиянку, передававшую сведения СБУ

ФСБ задержала россиянку, передававшую СБУ сведения об объектах в Крыму и ЛНР

© Shutterstock/FOTODOMСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму задержана гражданка России, подозреваемая в передаче СБУ сведений о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма.
  • В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о госизмене, суд ее арестовал.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержана россиянка, передававшая СБУ сведения о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма, возбуждено дело о госизмене, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1967 г.р., подозреваемой в работе на украинские спецслужбы", - говорится в сообщении.
Уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу.
"По заданию куратора злоумышленница осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и республики Крым, к которым имела доступ по работе", - отмечается в релизе.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд ее арестовал.
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Луганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествияРоссия
 
 
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