ФСБ задержала россиянку, передававшую сведения СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму задержана гражданка России, подозреваемая в передаче СБУ сведений о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма.
- В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о госизмене, суд ее арестовал.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Задержана россиянка, передававшая СБУ сведения о деятельности научных и образовательных учреждений ЛНР и Крыма, возбуждено дело о госизмене, сообщил ЦОС ФСБ.
Уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу.
"По заданию куратора злоумышленница осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и республики Крым, к которым имела доступ по работе", - отмечается в релизе.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд ее арестовал.