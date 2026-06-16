В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Рыбинска задержан по подозрению в противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

УФСБ России по Ярославской области предотвратило теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры региона.

ТУЛА, 16 июн – РИА Новости. Житель города Рыбинска Ярославской области, действовавший в интересах украинских спецслужб, задержан по подозрению в противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

« "УФСБ России по Ярославской области предотвращен теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры региона … В результате длительной оперативной разработки сотрудниками управления выявлен житель г. Рыбинска , действовавший в интересах спецслужб противника … задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину с помощью шантажа за перевод денег на счета террористической организации. Он продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы.

"Установлено, что гражданин по заданию спецслужб Украины осуществил подготовку террористического акта на объекте железнодорожного транспорта. Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства", - добавили в пресс-службе УФСБ.