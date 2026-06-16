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В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге - РИА Новости, 16.06.2026
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09:03 16.06.2026 (обновлено: 09:47 16.06.2026)
В Ярославской области предотвратили теракт на железной дороге

ФСБ в Ярославской области задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Рыбинска задержан по подозрению в противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.
  • УФСБ России по Ярославской области предотвратило теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры региона.
ТУЛА, 16 июн – РИА Новости. Житель города Рыбинска Ярославской области, действовавший в интересах украинских спецслужб, задержан по подозрению в противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
«
"УФСБ России по Ярославской области предотвращен теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры региона … В результате длительной оперативной разработки сотрудниками управления выявлен житель г. Рыбинска, действовавший в интересах спецслужб противника … задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали мужчину с помощью шантажа за перевод денег на счета террористической организации. Он продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы.
"Установлено, что гражданин по заданию спецслужб Украины осуществил подготовку террористического акта на объекте железнодорожного транспорта. Подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства", - добавили в пресс-службе УФСБ.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам покушения на совершение террористического акта (часть 3 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ). Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Задержанный заключен под стражу.
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