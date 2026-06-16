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Российский фрегат открыл предупредительный огонь в сторону яхты в Ла-Манше - РИА Новости, 16.06.2026
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20:25 16.06.2026 (обновлено: 22:10 16.06.2026)
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в сторону яхты в Ла-Манше

"Адмирал Григорович" произвел упредительную стрельбу по курсу яхты в Ла-Манше

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Григорович"
Фрегат Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Василий Батанов
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Фрегат "Адмирал Григорович". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж российского фрегата произвел в Ла-Манше упредительную стрельбу по курсу приблизившейся к нему яхты под британским флагом.
  • Перед этим моряки пытались вызвать парусник на связь, но судно не ответило.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в Ла-Манше произвел предупредительный выстрел в сторону приблизившейся к нему яхты под британским флагом, сообщили в Минобороны России.
Гражданский парусник Bright Future двигался опасным курсом на сближение с кораблем. Экипаж фрегата попытался вызвать судно на связь, но оно не ответило и не изменило маршрут. После этого были запущены сигнальные ракеты и поданы звуковые сигналы, однако яхта продолжила опасное сближение.
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"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения", — говорится в публикации.
В результате яхта сменила направление и начала отдаляться от корабля.
В ведомстве подчеркнули, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства.
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