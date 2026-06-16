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Отношения Турции и России продолжают укрепляться, заявил Фидан - РИА Новости, 16.06.2026
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13:11 16.06.2026 (обновлено: 14:50 16.06.2026)
Отношения Турции и России продолжают укрепляться, заявил Фидан

Фидан: отношения Турции и России продолжают развиваться и укрепляться

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 16 июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве. 16 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что отношения Турции и России продолжают развиваться и укрепляться.
  • По словам Фидана, отношения между странами выходят на уровень институализации.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения Турции и России продолжают развиваться и укрепляться в направлении, определенном лидерами двух стран, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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"Отношения между Россией и Турцией продолжают развиваться и укрепляться в направлении, которое поставили наши лидеры стран. В этом плане наши отношения выходят на уровень институализации", - заявил Фидан в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По данным источника РИА Новости в турецком МИД, Фидан намерен заявить Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также рассчитывает на встречи с российским лидером Владимиром Путиным и с советниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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В миреТурцияРоссияХакан ФиданСергей Лавров
 
 
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