Отношения Турции и России продолжают укрепляться, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что отношения Турции и России продолжают развиваться и укрепляться.
- По словам Фидана, отношения между странами выходят на уровень институализации.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения Турции и России продолжают развиваться и укрепляться в направлении, определенном лидерами двух стран, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
"Отношения между Россией и Турцией продолжают развиваться и укрепляться в направлении, которое поставили наши лидеры стран. В этом плане наши отношения выходят на уровень институализации", - заявил Фидан в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По данным источника РИА Новости в турецком МИД, Фидан намерен заявить Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также рассчитывает на встречи с российским лидером Владимиром Путиным и с советниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным.
Переговоры Лаврова и Фидана начались в Москве
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