Отношения Турции и России продолжают укрепляться, заявил Фидан

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения Турции и России продолжают развиваться и укрепляться в направлении, определенном лидерами двух стран, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.

По данным источника РИА Новости в турецком МИД, Фидан намерен заявить Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также рассчитывает на встречи с российским лидером Владимиром Путиным и с советниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным.