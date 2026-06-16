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Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 16.06.2026
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13:00 16.06.2026 (обновлено: 15:02 16.06.2026)
Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Фидан

Фидан: Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 16 июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 16 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для диалога.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Турция готова сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
"Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее. Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку", - сказал он в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Эта дестабилизация, эта эскалация может привести к еще большему разгару войны, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы это завершить", - подчеркнул он.
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В миреТурцияХакан ФиданСергей ЛавровУкраина
 
 
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