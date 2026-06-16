Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для диалога.
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Турция готова сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
"Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее. Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку", - сказал он в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Эта дестабилизация, эта эскалация может привести к еще большему разгару войны, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы это завершить", - подчеркнул он.