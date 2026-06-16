Турция готова предоставить площадку для диалога по Украине, заявил Фидан

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Турция готова сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для диалога, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Эта дестабилизация, эта эскалация может привести к еще большему разгару войны, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы это завершить", - подчеркнул он.