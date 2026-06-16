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Более 2 тысяч фермерских хозяйств работают в Тамбовской области - РИА Новости, 16.06.2026
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15:51 16.06.2026
Более 2 тысяч фермерских хозяйств работают в Тамбовской области

В Тамбовской области работают свыше 2 тысяч фермерских хозяйств

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Коровы на ферме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Тамбовской области работают свыше 2 тысяч фермерских хозяйств, которые производят почти 14% продукции местного агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба правительства региона.
В наукограде Мичуринск Тамбовской области во вторник прошел VIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, на котором обсудили роль семейных традиций в развитии фермерского движения и населенных пунктов.
"По инициативе президента России Владимира Владимировича Путина в нашей стране реализуются программы, направленные на развитие малого агробизнеса и поддержку семейных ферм", - отметил глава региона Евгений Первышов, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что через преемственность поколений не просто развивается бизнес, но и передаются традиционные ценности, в том числе любовь к родной земле и уважение к труду.
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