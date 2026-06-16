Более 2 тысяч фермерских хозяйств работают в Тамбовской области

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В Тамбовской области работают свыше 2 тысяч фермерских хозяйств, которые производят почти 14% продукции местного агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба правительства региона.

В наукограде Мичуринск Тамбовской области во вторник прошел VIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, на котором обсудили роль семейных традиций в развитии фермерского движения и населенных пунктов.

"По инициативе президента России Владимира Владимировича Путина в нашей стране реализуются программы, направленные на развитие малого агробизнеса и поддержку семейных ферм", - отметил глава региона Евгений Первышов, его слова приводит пресс-служба.