ФАС возбудила дело о картельном заговоре трех нефтетрейдеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС России возбудила дело против трейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел" по признакам картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами.
- В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора у трех трейдеров, торговавших нефтепродуктами на бирже.
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"ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "Солид-товарные рынки", ООО "Агроторг ЮГ" и ООО "Хансел", — заявили в ведомстве.
По результатам внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают, что эти компании координировали действия при заключении сделок на торгах. В частности, речь идет о признаках антиконкурентного соглашения для перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам и получения дохода в особо крупном размере.
Виновникам грозят административные штрафы по статье КоАП о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.
На прошлой неделе ФАС сообщила, что провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет ценового сговора.
В конце апреля правительство утвердило список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подписали соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, действуют и другие меры: до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива для непроизводителей.