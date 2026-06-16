ФАС возбудила дело о картельном заговоре трех нефтетрейдеров

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС России возбудила дело против трейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел" по признакам картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами.

В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора у трех трейдеров, торговавших нефтепродуктами на бирже.

« "ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "Солид-товарные рынки", ООО "Агроторг ЮГ" и ООО "Хансел", — заявили в ведомстве.

По результатам внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают, что эти компании координировали действия при заключении сделок на торгах. В частности, речь идет о признаках антиконкурентного соглашения для перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам и получения дохода в особо крупном размере.

Виновникам грозят административные штрафы по статье КоАП о заключении ограничивающего конкуренцию соглашения.

На прошлой неделе ФАС сообщила, что провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет ценового сговора.