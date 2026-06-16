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ФАС выявила нарушения в тарифах на тепло и водоснабжение в 65 регионах - РИА Новости, 16.06.2026
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00:54 16.06.2026 (обновлено: 01:45 16.06.2026)

ФАС выявила нарушения в тарифах на тепло и водоснабжение в 65 регионах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКвитанции за оплату коммунальных услуг
Квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС с начала 2026 года проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах и выявила в 65 из них нарушения.
  • В результате проверки выявлено четыре миллиарда рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы, которые потребовали перенаправить на инвестиционные программы, связанные с модернизацией объектов ЖКХ.
  • ФАС выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 миллиарда рублей по итогам проверок во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ФАС с начала 2026 года проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах и выявила в 65 из них нарушения.
"В 65 субъектах выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов", — говорится в сообщении службы.
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Компании, которые получили госимущество, не направляли средства на модернизацию, что было чревато износом инфраструктуры и снижением качества услуг ЖКХ, подчеркнули в ведомстве.
ФАС предписала устранить нарушения до 1 января 2027 года. Сейчас региональные органы формируют соответствующие планы-графики. Антимонопольная служба и Минстрой прорабатывают исключение таких нарушений впредь.
Кроме того, проверка выявила четыре миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Их потребовали до 1 октября этого года перенаправить на инвестиционные программы, связанные с модернизацией объектов ЖКХ. В противном случае средства исключат из тарифов.
Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Как пояснили в ФАС, такой подход дает возможность сохранить источники финансирования обновления инфраструктуры, не допуская нецелевого использования средств потребителей.
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Кроме того, по итогам проверок во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ в 2026 году антимонопольная служба выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 миллиарда рублей.
С учетом новых полномочий ведомство продолжит контроль тарифообразования и до конца года изучит экономическую обоснованность тарифов на услуги по передаче электрической энергии и по ТКО.
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