ФАС выявила нарушения в тарифах на тепло и водоснабжение в 65 регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ ФАС с начала 2026 года проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах и выявила в 65 из них нарушения.

В результате проверки выявлено четыре миллиарда рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы, которые потребовали перенаправить на инвестиционные программы, связанные с модернизацией объектов ЖКХ.

ФАС выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 миллиарда рублей по итогам проверок во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ФАС с начала 2026 года проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах и выявила в 65 из них нарушения.

"В 65 субъектах выявлено 801 тарифное решение, которое принято с нарушениями в части передачи госимущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов", — говорится в сообщении службы.

Компании, которые получили госимущество, не направляли средства на модернизацию, что было чревато износом инфраструктуры и снижением качества услуг ЖКХ, подчеркнули в ведомстве.

ФАС предписала устранить нарушения до 1 января 2027 года. Сейчас региональные органы формируют соответствующие планы-графики. Антимонопольная служба и Минстрой прорабатывают исключение таких нарушений впредь.

Кроме того, проверка выявила четыре миллиардов рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Их потребовали до 1 октября этого года перенаправить на инвестиционные программы, связанные с модернизацией объектов ЖКХ. В противном случае средства исключат из тарифов.

Это обусловлено возможностью подтверждения инвестиционной направленности выявленных необоснованных средств. Как пояснили в ФАС, такой подход дает возможность сохранить источники финансирования обновления инфраструктуры, не допуская нецелевого использования средств потребителей.

Кроме того, по итогам проверок во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и ЖКХ в 2026 году антимонопольная служба выдала 62 предписания об исключении необоснованных средств из тарифов в сумме 6,59 миллиарда рублей.