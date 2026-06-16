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Мерц утверждает, что Европа готова к переговорам с Россией - РИА Новости, 16.06.2026
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22:09 16.06.2026
Мерц утверждает, что Европа готова к переговорам с Россией

Мерц утверждает, что Европа готова к переговорам с Россией по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.
  • Он также заявил о планах ЕС продолжать усиливать поддержку Киева.
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.
"Мы готовы к мирным переговорам", - заявил Мерц на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
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Говоря об участниках возможных переговоров, Мерц утверждал, что Европа должна принимать в них участие наряду с США.
"Это всегда было нашей позицией: мы говорили, что Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров, и сегодня (на саммите - ред.) это нигде и ни в коем случае не было предметом спора", - сказал Мерц.
При этом канцлер ФРГ заявил о дальнейших планах Европы усилить поддержку Киева.
"Мы намерены и дальше усиливать нашу поддержку Киева", - заявил Мерц.
В МИД РФ ранее заявили, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции.
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