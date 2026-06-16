Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.
- Он также заявил о планах ЕС продолжать усиливать поддержку Киева.
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.
"Мы намерены и дальше усиливать нашу поддержку Киева", - заявил Мерц.
В МИД РФ ранее заявили, что Европа не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции.
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