Мерц утверждает, что Европа готова к переговорам с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.

Он также заявил о планах ЕС продолжать усиливать поддержку Киева.

БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине.

"Мы готовы к мирным переговорам", - заявил Мерц на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7 . Трансляцию вел телеканал Phoenix

Говоря об участниках возможных переговоров, Мерц утверждал, что Европа должна принимать в них участие наряду с США

"Это всегда было нашей позицией: мы говорили, что Украина Россия , а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров, и сегодня (на саммите - ред.) это нигде и ни в коем случае не было предметом спора", - сказал Мерц.

При этом канцлер ФРГ заявил о дальнейших планах Европы усилить поддержку Киева

"Мы намерены и дальше усиливать нашу поддержку Киева", - заявил Мерц.