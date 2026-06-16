Перед КПП со стороны Эстонии выстроилась очередь желающих попасть в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большая очередь желающих попасть в РФ образовалась перед пунктом пропуска в эстонском городе Нарва, который с понедельника сократил время работы, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.

Ранее Санкт-Петербургская таможня сообщала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны, режим работы которого с 15 июня сократился на четыре часа. Также ведомство предупреждало о традиционных очередях перед КПП Нарва-1 в преддверии Дня России и в последующие дни. Согласно трансляции с камеры наблюдения, очередь сохранялась и в воскресенье, в понедельник днем у пункта пропуска также можно было увидеть небольшое скопление людей.