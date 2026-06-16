Перед КПП со стороны Эстонии выстроилась очередь желающих попасть в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перед пунктом пропуска в эстонском городе Нарва образовалась большая очередь желающих попасть в РФ.
- С 15 июня пункт пропуска сократил время работы на четыре часа, что привело к возможным очередям.
- На парковке у пункта пропуска находятся порядка 60 автомобилей, а очередь доходит почти до монументального знака Narva.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Большая очередь желающих попасть в РФ образовалась перед пунктом пропуска в эстонском городе Нарва, который с понедельника сократил время работы, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.
Ранее Санкт-Петербургская таможня сообщала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны, режим работы которого с 15 июня сократился на четыре часа. Также ведомство предупреждало о традиционных очередях перед КПП Нарва-1 в преддверии Дня России и в последующие дни. Согласно трансляции с камеры наблюдения, очередь сохранялась и в воскресенье, в понедельник днем у пункта пропуска также можно было увидеть небольшое скопление людей.
Как следует из кадров, со стороны Нарвы перед КПП в настоящее время наблюдается длинная очередь, которая почти доходит до монументального знака Narva. На парковке у пункта пропуска, как показывают камеры, находятся порядка 60 автомобилей.
Очередь на эстонской стороне связана с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль, разъясняла ранее Санкт-Петербургская таможня.