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Пушков: ЕС боится, что Трамп не хочет их видеть на переговорах по Украине - РИА Новости, 16.06.2026
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23:26 16.06.2026
Пушков: ЕС боится, что Трамп не хочет их видеть на переговорах по Украине

Пушков: страны ЕС боятся, что Трамп не хочет их видеть на переговорах по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алексей Пушков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков считает, что страны Евросоюза боятся, что Дональд Трамп не хочет видеть их за столом переговоров по Украине.
  • Он отметил, что ЕС тревожится, что Трамп не захочет поддержать позицию ЕС по поводу России, и подчеркнул, что с Россией нельзя говорить языком ультиматумов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп не хочет их видеть за столом переговоров по Украине, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Европейцы тревожатся по поводу трех вещей: … третья вызвана нежеланием Трампа видеть ЕС "за столом переговоров" с Россией", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор также отметил, что ЕС тревожится, что Трамп не захочет поддержать позицию Союза по поводу России.
"Европейцы отчаянно добиваются такого места, чтобы продемонстрировать свой политический вес. Но их ультимативная позиция делает такое участие контрпродуктивным. С Россией нельзя говорить языком ультиматумов", - констатировал Пушков.
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