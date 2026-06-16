Пушков: ЕС боится, что Трамп не хочет их видеть на переговорах по Украине

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп не хочет их видеть за столом переговоров по Украине, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

"Европейцы отчаянно добиваются такого места, чтобы продемонстрировать свой политический вес. Но их ультимативная позиция делает такое участие контрпродуктивным. С Россией нельзя говорить языком ультиматумов", - констатировал Пушков.