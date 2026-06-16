Постпредство России обвинило ЕС в преследовании ее граждан

БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС продолжает преследовать граждан России за культуру, свободу слова и за веру, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.