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Постпредство России обвинило ЕС в преследовании ее граждан - РИА Новости, 16.06.2026
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19:57 16.06.2026
Постпредство России обвинило ЕС в преследовании ее граждан

Постпредство России: ЕС продолжает преследовать россиян за культуру и веру

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпредство России при Евросоюзе считает, что санкции направлены против ее граждан за культуру, свободу слова и веру.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС продолжает преследовать граждан России за культуру, свободу слова и за веру, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"Таким образом, есовский Брюссель в очередной раз наглядно продемонстрировал, чего на самом деле стоят его так называемые "демократия" и "европейские ценности". Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористический коррумпированный режим в Киеве, преследуя российских граждан за культуру, свободу слова и за веру", - указывается в документе.
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