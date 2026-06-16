Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпредство России при Евросоюзе считает, что санкции направлены против ее граждан за культуру, свободу слова и веру.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. ЕС продолжает преследовать граждан России за культуру, свободу слова и за веру, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постпредства РФ при Евросоюзе на расширение так называемых персональных санкций против России.
"Таким образом, есовский Брюссель в очередной раз наглядно продемонстрировал, чего на самом деле стоят его так называемые "демократия" и "европейские ценности". Евросоюз упорно стремится всеми силами поддержать террористический коррумпированный режим в Киеве, преследуя российских граждан за культуру, свободу слова и за веру", - указывается в документе.