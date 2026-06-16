Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат задался вопросом, с каких пор Украина может бить по объектам ЕС - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 16.06.2026
Евродепутат задался вопросом, с каких пор Украина может бить по объектам ЕС

Евродепутат Валле задался вопросом, с каких пор Киев может бить по объектам ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данило Делла Валле, евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд", выразил недоумение по поводу предполагаемых ударов Украины по объектам на территории Европы.
  • Делла Валле заявил, что власти Евросоюза поспешили возложить ответственность за взрывы в порту Констанцы на российскую сторону, игнорируя факт уведомления румынских властей украинским военно-морским флотом.
РИМ, 16 июн – РИА Новости. Евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле после взрывов украинских дронов в Румынии задался вопросом, с каких пор Украина имеет право наносить удары по объектам на территории Европы.
Выступая на пленарном заседания Европарламента, Делла Валле заявил, что власти Евросоюза в связи с инцидентом 5 июня в порту Констанцы поспешили возложить ответственность за взрывы на российскую сторону.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
ЕС хочет расширить внутренний рынок на страны Европы за пределами союза
Вчера, 17:23
"Вы проигнорировали важную деталь: в случае с Констанцей украинский военно-морской флот признал, что уведомил румынские власти. Поэтому я спрашиваю вас: с каких это пор Украина имеет право наносить удары по коммерческим и гражданским целям на территории Европейского союза?" - говорится в речи Делла Валле, поступившей в РИА Новости.
По его словам, Брюсселю нужно набраться смелости и прямо сказать о том, решил ли тот "пожертвовать европейским суверенитетом".
"Этот безумный конфликт подвергает наши жизни опасности. Мы уже более четырех лет призываем к назначению посредника, но при этом до сих пор спорим о том, российские или украинские беспилотники наносят удары. Как долго вы будете продолжать саботировать возможный диалог? Вы играете с огнем", сказал Делла Валле. По его словам, жизнями в таком случае рискуют не руководители ЕС, запертые в своих комнатах, а миллионы европейских граждан, которые продолжают расплачиваться за их недееспособность.
Пресс-служба минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник. Позже румынские власти уточнили, что изначально было пять беспилотников, один из них взорвался в украинских водах, остальные - уже в румынских. Военно-морские силы ВСУ, в свою очередь, признали, что в Румынии взорвался их морской безэкипажный катер.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Лишь ЕС остается игроком без связей с Россией, заявил евродепутат
Вчера, 14:38
 
В миреРумынияУкраинаБрюссельЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала