Евродепутат задался вопросом, с каких пор Украина может бить по объектам ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Данило Делла Валле, евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд", выразил недоумение по поводу предполагаемых ударов Украины по объектам на территории Европы.

Делла Валле заявил, что власти Евросоюза поспешили возложить ответственность за взрывы в порту Констанцы на российскую сторону, игнорируя факт уведомления румынских властей украинским военно-морским флотом.

РИМ, 16 июн – РИА Новости. Евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле после взрывов украинских дронов в Румынии задался вопросом, с каких пор Украина имеет право наносить удары по объектам на территории Европы.

Выступая на пленарном заседания Европарламента, Делла Валле заявил, что власти Евросоюза в связи с инцидентом 5 июня в порту Констанцы поспешили возложить ответственность за взрывы на российскую сторону.

"Вы проигнорировали важную деталь: в случае с Констанцей украинский военно-морской флот признал, что уведомил румынские власти. Поэтому я спрашиваю вас: с каких это пор Украина имеет право наносить удары по коммерческим и гражданским целям на территории Европейского союза?" - говорится в речи Делла Валле, поступившей в РИА Новости.

По его словам, Брюсселю нужно набраться смелости и прямо сказать о том, решил ли тот "пожертвовать европейским суверенитетом".

"Этот безумный конфликт подвергает наши жизни опасности. Мы уже более четырех лет призываем к назначению посредника, но при этом до сих пор спорим о том, российские или украинские беспилотники наносят удары. Как долго вы будете продолжать саботировать возможный диалог? Вы играете с огнем", сказал Делла Валле. По его словам, жизнями в таком случае рискуют не руководители ЕС , запертые в своих комнатах, а миллионы европейских граждан, которые продолжают расплачиваться за их недееспособность.