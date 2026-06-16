ЕС хочет расширить внутренний рынок на страны Европы за пределами союза

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Евросоюза одобрил выводы об укреплении отношений с рядом европейских государств, не входящих в ЕС.

Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Андорра, Сан-Марино, Монако остаются ближайшими партнерами Евросоюза.

БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Совет Евросоюза одобрил выводы об укреплении отношений с рядом европейских государств, не входящих в ЕС, подтвердив курс на дальнейшее развитие расширенного внутреннего рынка союза.

"Экономическая интеграция в рамках расширенного внутреннего рынка ЕС сближает Евросоюз и его западноевропейских соседей и остается фундаментальной основой общего процветания и стабильности на континенте", - говорится в опубликованных выводах Совета ЕС.

Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Андорра, Сан-Марино и В документе отмечается, что ближайшими партнерами Евросоюза остаются Исландия Монако . Отдельно также рассмотрены отношения ЕС с Фарерскими островами , которые являются самоуправляемой территорией в составе Королевства Дания.

Совет ЕС подчеркнул, что участие государств в расширенном внутреннем рынке предполагает соблюдение единых правил, сохранение целостности и однородности рынка, а также выполнение финансовых обязательств при участии в европейских программах.

В выводах также отмечается высокий уровень координации внешнеполитических позиций этих стран с Евросоюзом.