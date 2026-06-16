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ЕС хочет расширить внутренний рынок на страны Европы за пределами союза - РИА Новости, 16.06.2026
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17:23 16.06.2026
ЕС хочет расширить внутренний рынок на страны Европы за пределами союза

ЕС хочет расширить свой внутренний рынок на страны Европы за пределами союза

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Евросоюза одобрил выводы об укреплении отношений с рядом европейских государств, не входящих в ЕС.
  • Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Андорра, Сан-Марино, Монако остаются ближайшими партнерами Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Совет Евросоюза одобрил выводы об укреплении отношений с рядом европейских государств, не входящих в ЕС, подтвердив курс на дальнейшее развитие расширенного внутреннего рынка союза.
"Экономическая интеграция в рамках расширенного внутреннего рынка ЕС сближает Евросоюз и его западноевропейских соседей и остается фундаментальной основой общего процветания и стабильности на континенте", - говорится в опубликованных выводах Совета ЕС.
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В документе отмечается, что ближайшими партнерами Евросоюза остаются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Андорра, Сан-Марино и Монако. Отдельно также рассмотрены отношения ЕС с Фарерскими островами, которые являются самоуправляемой территорией в составе Королевства Дания.
Совет ЕС подчеркнул, что участие государств в расширенном внутреннем рынке предполагает соблюдение единых правил, сохранение целостности и однородности рынка, а также выполнение финансовых обязательств при участии в европейских программах.
В выводах также отмечается высокий уровень координации внешнеполитических позиций этих стран с Евросоюзом.
Как заявила заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Раоуна, одобренные выводы должны создать основу для дальнейшего углубления сотрудничества между Евросоюзом и его западноевропейскими партнерами, не входящими в состав объединения.
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