ЕС хочет расширить внутренний рынок на страны Европы за пределами союза

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет Евросоюза одобрил выводы об укреплении отношений с рядом европейских государств, не входящих в ЕС.
- Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Андорра, Сан-Марино, Монако остаются ближайшими партнерами Евросоюза.
БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Совет Евросоюза одобрил выводы об укреплении отношений с рядом европейских государств, не входящих в ЕС, подтвердив курс на дальнейшее развитие расширенного внутреннего рынка союза.
В документе отмечается, что ближайшими партнерами Евросоюза остаются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Андорра, Сан-Марино и Монако. Отдельно также рассмотрены отношения ЕС с Фарерскими островами, которые являются самоуправляемой территорией в составе Королевства Дания.
Совет ЕС подчеркнул, что участие государств в расширенном внутреннем рынке предполагает соблюдение единых правил, сохранение целостности и однородности рынка, а также выполнение финансовых обязательств при участии в европейских программах.
В выводах также отмечается высокий уровень координации внешнеполитических позиций этих стран с Евросоюзом.
Как заявила заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Раоуна, одобренные выводы должны создать основу для дальнейшего углубления сотрудничества между Евросоюзом и его западноевропейскими партнерами, не входящими в состав объединения.