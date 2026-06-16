Закулисная дипломатия ЕС с США пострадала с приходом Трампа, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Дипломаты стран ЕС и ряда государств, не входящих в блок, жалуются, что их закулисная дипломатия с США пострадала после прихода к власти Дональда Трампа.

Неформальные встречи в резиденции американского посла, которые раньше были полезными дипломатическими площадками, стали проводиться реже и в другом формате.

По словам дипломатов, схождение на нет подобных встреч говорит о более широкой тенденции дистанцирования США от ЕС.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Дипломаты стран ЕС и ряда государств, не входящих в блок, жалуются, что их закулисная дипломатия с США пострадала после прихода к власти американского президента Дональда Трампа на фоне изменения формата проведения их неформальных встреч, пишет газета Politico со ссылкой на действующих и бывших дипломатов.

"На протяжении многих лет послы США прибегали к неформальным ужинам, чтобы собирать вместе европейских союзников, обмениваться мнениями и вырабатывать общую позицию в Брюсселе , однако, по словам дипломатов, эта традиция практически сошла на нет после возвращения Дональда Трампа в Белый дом", - говорится в материале газеты.

По информации издания, встречи, как правило, проходили в резиденции американского посла и носили регулярный характер. Гости отбирались тщательно: среди них были представители стран ЕС , а также стран-партнеров, таких как Великобритания Япония . В ходе встреч представители стран вели неофициальные беседы о торговле, безопасности и внешней политике.

По словам девяти действующих и бывших дипломатов из стран ЕС и государств, не входящих в блок, данные встречи были одними из самых полезных дипломатических площадок в городе.

Как пишет издание, схождение на нет подобных встреч после прихода в Белый дом Трампа говорит о более широкой тенденции дистанцирования США от ЕС. На этом фоне, по словам двух дипломатов, деятельность представительства США в ЕС стала в меньшей степени ориентироваться на выстраивание отношений, кроме того, наблюдается отход от практики неформальной дипломатии, которая "долгое время помогала Вашингтону влиять на ход дискуссий и заручаться поддержкой европейских союзников".

По словам двух собеседников издания, США при этом не полностью отказались от неофициальной дипломатии: переодически представительством США проводятся обеды и ужины, однако не так часто, как раньше, и в другом формате.

"Он (посол США при Евросоюзе Эндрю Паздер - ред.) регулярно встречается с послами стран ЕС и стран, не входящих в этот блок, по разным вопросам", - заявили газете в представительстве.

Однако, как утверждают собеседники издания, данные мероприятия не носят прежний формат встреч единомышленников.

Кроме того, согласно публикации газеты, прежние встречи давали гостям возможность свободно вести беседы, не опасаясь утечек. Один из дипломатов ЕС подчеркнул честный характер тех бесед.

Дипломат не входящей в ЕС страны рассказал изданию, что регулярно получал запросы от властей на информацию о настроениях в Брюсселе и позициях правительств по острым политическим вопросам.

"Когда министр спрашивал, что тот или иной человек думает по какому-либо поводу, я мог ответить. Теперь я этого сделать не могу", - подчеркнул он.

Ранее американская газета New York Times писала, что доверие Европы к приверженности США общим ценностям уже подорвано, после форума в Давосе европейские лидеры не надеются на восстановление прежних трансатлантических отношений.