Рогов назвал планы запретить участникам СВО въезд в ЕС смешными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в специальной военной операции, для запрета им въезда в Шенгенскую зону.
- Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, назвал планы Евросоюза составить такие списки смешными и отметил, что европейские страны не в приоритете для отдыха у россиян.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал смешными планы Евросоюза составить списки участников СВО для запрета на въезд в Шенгенскую зону, добавив, что европейские страны не в приоритете для отдыха у россиян.
В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в специальной военной операции, для запрета им въезда в Шенгенскую зону.
По его словам, россиянам есть где отдыхать и страны Евросоюза, где при власти находятся русофобы, у них явно не в приоритете.