Рогов назвал планы запретить участникам СВО въезд в ЕС смешными

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал смешными планы Евросоюза составить списки участников СВО для запрета на въезд в Шенгенскую зону, добавив, что европейские страны не в приоритете для отдыха у россиян.