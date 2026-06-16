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Рогов назвал планы запретить участникам СВО въезд в ЕС смешными - РИА Новости, 16.06.2026
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10:00 16.06.2026
Рогов назвал планы запретить участникам СВО въезд в ЕС смешными

Рогов назвал планы ЕС запретить участникам СВО въезд в Шенгенскую зону смешными

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в специальной военной операции, для запрета им въезда в Шенгенскую зону.
  • Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, назвал планы Евросоюза составить такие списки смешными и отметил, что европейские страны не в приоритете для отдыха у россиян.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости назвал смешными планы Евросоюза составить списки участников СВО для запрета на въезд в Шенгенскую зону, добавив, что европейские страны не в приоритете для отдыха у россиян.
В понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в специальной военной операции, для запрета им въезда в Шенгенскую зону.
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"Заявление Каллас выглядит смешно и напоминает мне старый анекдот, когда у пожилого человека спросили, бывал ли он в Европе, а он ответил, что только на танке", - сказал Рогов.
По его словам, россиянам есть где отдыхать и страны Евросоюза, где при власти находятся русофобы, у них явно не в приоритете.
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