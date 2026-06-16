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В ЕС опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
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08:36 16.06.2026 (обновлено: 13:04 16.06.2026)
В ЕС опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, пишут СМИ

Politico: ЕС опасается визита Уиткоффа и Кушнера в Москву для обсуждения Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские чиновники опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Россию, пишет Politico.
  • Они считают, что Трамп может начать вести переговоры без участия ЕС.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европейские чиновники опасаются визита спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию, пишет Politico.
"Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы", — говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Эвиане, Франция. 15 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
США смогут довести конфликт на Украине до конца, заявил Трамп
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Издание отметило, что возобновление интереса главы Белого дома к конфликту на Украине вызывает беспокойство у политиков из ЕС, которые хотели бы склонить Вашингтон к своей стратегии.
Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков в Россию во время телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье. Накануне глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву в обозримом будущем.
В последний раз они были в столице в январе. Встреча с президентом России продлилась более трех часов. Стороны обсудили урегулирование конфликта. Как отмечал Уиткофф, в переговорах удалось достичь значительного прогресса, все свелось к необходимости решения одного вопроса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерЕвросоюзУкраина
 
 
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