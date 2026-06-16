В ЕС опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские чиновники опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Россию, пишет Politico.
- Они считают, что Трамп может начать вести переговоры без участия ЕС.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Европейские чиновники опасаются визита спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Россию, пишет Politico.
"Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы", — говорится в статье.
Издание отметило, что возобновление интереса главы Белого дома к конфликту на Украине вызывает беспокойство у политиков из ЕС, которые хотели бы склонить Вашингтон к своей стратегии.
Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали визит американских переговорщиков в Россию во время телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье. Накануне глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Уиткофф и Кушнер приедут в Москву в обозримом будущем.
В последний раз они были в столице в январе. Встреча с президентом России продлилась более трех часов. Стороны обсудили урегулирование конфликта. Как отмечал Уиткофф, в переговорах удалось достичь значительного прогресса, все свелось к необходимости решения одного вопроса.