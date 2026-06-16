В ЕС опасаются визита Уиткоффа и Кушнера в Москву, пишут СМИ

В последний раз они были в столице в январе. Встреча с президентом России продлилась более трех часов. Стороны обсудили урегулирование конфликта. Как отмечал Уиткофф, в переговорах удалось достичь значительного прогресса, все свелось к необходимости решения одного вопроса.