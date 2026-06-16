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ЕС нарастил импорт обогащенного урана из России почти в восемь раз - РИА Новости, 16.06.2026
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08:07 16.06.2026 (обновлено: 11:30 16.06.2026)
ЕС нарастил импорт обогащенного урана из России почти в восемь раз

ЕС в 2026 году нарастил импорт обогащенного урана из России почти в 8 раз

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз в январе — апреле 2026 года нарастил импорт обогащенного урана из России почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
  • Крупнейшими покупателями стали Франция, Германия и Нидерланды.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Евросоюз в январе-апреле этого года нарастил импорт обогащенного урана из России почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, суммарно за январь-апрель 2026 года закупки ЕС российского обогащенного урана составили 163,5 миллиона евро — в 7,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом стоимость его экспорта в апреле составила 89,8 миллиона евро — в полтора раза больше, чем в марте. Такие объемы стали максимальными с ноября 2025 года.
В этом году российский уран приобретали Франция — на 141,2 миллиона евро, Германия — на 13,8 миллиона и Нидерланды — почти на 8,6 миллиона.
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