ЕС нарастил импорт обогащенного урана из России почти в восемь раз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз в январе — апреле 2026 года нарастил импорт обогащенного урана из России почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
- Крупнейшими покупателями стали Франция, Германия и Нидерланды.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Евросоюз в январе-апреле этого года нарастил импорт обогащенного урана из России почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, суммарно за январь-апрель 2026 года закупки ЕС российского обогащенного урана составили 163,5 миллиона евро — в 7,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом стоимость его экспорта в апреле составила 89,8 миллиона евро — в полтора раза больше, чем в марте. Такие объемы стали максимальными с ноября 2025 года.
В этом году российский уран приобретали Франция — на 141,2 миллиона евро, Германия — на 13,8 миллиона и Нидерланды — почти на 8,6 миллиона.
Евросоюз в мае нарастил импорт СПГ из России
3 июня, 19:50