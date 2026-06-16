Более 57 тысяч школьников Подмосковья написали ОГЭ по шести предметам

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 57 тысяч школьников Московской области написали ОГЭ по географии, информатике, биологии, литературе, химии и физике, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Итоговую аттестацию по информатике проходили 12 431 человек. Экзаменационная работа состояла из 16 заданий, разделенная на теоретическую и практическую часть (за компьютером). На выполнение экзамена отводилось 150 минут.

В пресс-службе указали, что экзамен по географии сдавали 11 594 девятиклассников. В работе были представлены 30 заданий. На экзамене было разрешено пользоваться такими дополнительными материалами, как географические атласы для 7-9 классов, линейкой для измерения расстояний по топографической карте и непрограммируемым калькулятором. Общее время на выполнение работы — 150 минут.

ОГЭ по биологии писали 7 172 выпускника. Экзамен включал 26 заданий, которые разделены на две части — с кратким и развернутым ответами. На выполнение работы давалось 150 минут.

В ОГЭ по физике приняли участие 4 482 выпускника. Работа включала 22 задания. На выполнение работы давалось 180 минут.

"ОГЭ по химии сдавали 2 920 человек. Работа состояла из 23 заданий. При выполнении работы можно было пользоваться периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов, линейкой и непрограммируемым калькулятором. На выполнение работы отводилось 180 минут", — указывается в сообщении.

Экзамен по литературе написали 2 216 человек. Им предстояло выполнить работу из двух частей. Общее время на выполнение работы — 235 минут.

В Подмосковье было организовано 506 пунктов проведения экзаменов. Мониторинг за ходом экзаменов в пунктах осуществляли более 1 тысячи общественных наблюдателей.

Результаты участники смогут узнать не позднее 30 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 3 и 6 июля.