ВС России снизили активность дронов ВСУ в ДНР, рассказали в Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Старорайского в ДНР.
- Активность украинских дронов на данном участке фронта снизилась после удара.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Старорайского в ДНР, в результате активность украинских дронов снизилась, сообщили в Минобороны РФ.
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"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Старорайское в ДНР был обнаружен пункт запуска и управления БпЛА подразделения 93 отдельной мобильной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения этого объекта ВСУ.
"В результате удара расчета БПЛА "Гербера сикер" цель была поражена. Активность беспилотной авиации противника на данном участке фронта снизилась", - отметили в МО РФ.
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