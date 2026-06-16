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ВС России снизили активность дронов ВСУ в ДНР, рассказали в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2026
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10:52 16.06.2026
ВС России снизили активность дронов ВСУ в ДНР, рассказали в Минобороны

МО РФ: ВС РФ снизили активность дронов ВСУ в районе Старорайского в ДНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Старорайского в ДНР.
  • Активность украинских дронов на данном участке фронта снизилась после удара.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт управления украинскими беспилотниками в районе Старорайского в ДНР, в результате активность украинских дронов снизилась, сообщили в Минобороны РФ.
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"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Старорайское в ДНР был обнаружен пункт запуска и управления БпЛА подразделения 93 отдельной мобильной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик с кадрами поражения этого объекта ВСУ.
"В результате удара расчета БПЛА "Гербера сикер" цель была поражена. Активность беспилотной авиации противника на данном участке фронта снизилась", - отметили в МО РФ.​
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