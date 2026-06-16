Болельщики Аргентины и Алжира устроили драку перед матчем ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болельщики сборных Аргентины и Алжира устроили драку на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке перед матчем на чемпионате мира по футболу.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Болельщики сборных Аргентины и Алжира устроили драку на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке перед матчем команд на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Видео инцидента опубликовал журналист Реми Бюизин в Instagram*. Драку разнимали полицейские.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.