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Болельщики Аргентины и Алжира устроили драку перед матчем ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
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Футбол
 
13:42 16.06.2026
Болельщики Аргентины и Алжира устроили драку перед матчем ЧМ-2026

Болельщики Аргентины и Алжира устроили драку на Таймс-сквер перед матчем ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Аргентины.
Болельщики сборной Аргентины. - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Болельщики сборной Аргентины.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болельщики сборных Аргентины и Алжира устроили драку на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке перед матчем на чемпионате мира по футболу.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Болельщики сборных Аргентины и Алжира устроили драку на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке перед матчем команд на чемпионате мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Видео инцидента опубликовал журналист Реми Бюизин в Instagram*. Драку разнимали полицейские.
Матч первого тура группы J между действующими чемпионами аргентинцами и сборной Алжира пройдет в ночь на среду по московскому времени в Канзасе (США).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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