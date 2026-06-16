Медицинский работник и пациент в палате отделения трансплантации костного мозга в гематологическом корпусе городской клинической больницы им. С. П. Боткина. Архивное фото

Медицинский работник и пациент в палате отделения трансплантации костного мозга в гематологическом корпусе городской клинической больницы им. С. П. Боткина

В Госдуме предложили учредить почетный статус для доноров костного мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы, предложил присваивать звание «Почетный донор России» или учредить отдельный почетный статус для граждан, безвозмездно сдавших костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки.

В настоящее время нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, которые безвозмездно сдали кровь или ее компоненты установленное количество раз, но не доноры костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Нилов считает, что присвоение звания или учреждение отдельного статуса для доноров костного мозга может способствовать развитию донорского движения и привлечению новых участников.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил присваивать звание "Почетный донор России" или учредить отдельный почетный статус для граждан, безвозмездно сдавших костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки.

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется важным и справедливым на государственном уровне поощрять граждан, которые не только вступили в регистр, но и прошли процедуру донации", - сказано в письме.

Нилов отметил, что в настоящее время в соответствии с законом нагрудным знаком "Почетный донор России" награждаются граждане, безвозмездно сдавшие кровь или ее компоненты установленное количество раз.

Вместе с тем, как подчеркнул глава думского комитета, действующее законодательство не предусматривает присвоение данного статуса либо аналогичных мер господдержки лицам, ставшим донорами костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Он пояснил, что процедура донации костного мозга требует высокой степени гражданской ответственности, прохождения предварительного медицинского обследования, генетического совпадения с конкретным пациентом и готовности пройти сложную медицинскую процедуру ради спасения жизни пациентов, для которых трансплантация костного мозга нередко остается единственным эффективным методом лечения.